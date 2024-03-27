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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:38

Израиль обеспечит безопасность американского пирса в секторе Газа

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Израиль согласился обезопасить временный причал, который американские военные планируют построить в Газе для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, армия обороны Израиля обеспечит безопасность американскому персоналу, строящему пирс, а также лицам, участвующим в разгрузке и распределении помощи.

Источники газеты заявили, что ЦАХАЛ также будет нести ответственность за физическую охрану пирса на пляже.

Представитель армии обороны Израиля заявил, что они "будут координировать свои действия с американскими военными, чтобы действительно содействовать реализации проекта".

Официальные лица США сообщили, что Израиль сыграет определенную роль в обеспечении безопасности пирса, но не уточнили, в чем именно она будет заключаться.

Politico уточняет, что согласно планам, команда военнослужащих США построит плавучий пирс в 3-5 милях (около 5-8 км) от берега и плавучую дамбу длиной 1800 футов (около 549 метров), которая будет закреплена на пляже.

Пентагон ожидает, что строительство пирса займет до 60 дней.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что дал указание американским военным возглавить миссию по созданию в секторе Газа временного порта для приема гуманитарной помощи.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль США Газа
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