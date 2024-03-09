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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:56

Минобороны США задействует на строительстве временного порта в Газе до 1 тыс. военных

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Для строительства по указанию президента США Джо Байдена временного порта в Газе Минобороны США может привлечь около 1 тыс. американских военнослужащих, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Райдер добавил, что для "развертывания сил, строительства дамбы и пирса может понадобиться несколько недель, вероятно, до 60 дней".

Представитель Пентагона сказал: "Важно отметить, что в Газе не будет наземных сил США. Министерство обороны сохраняет способность предоставлять уникальные возможности с моря без военного присутствия США в Газе".

Он пояснил, что планируемая концепция предполагает присутствие американского военного персонала на военных судах в открытом море, но не требует, чтобы американский военный персонал сходил на берег.

Райдер отметил, что вопросы обеспечения безопасности строительства и использования порта "координируются с партнерами в регионе", включая Израиль.

Байден в пятницу объявил, что дал указание американским военным возглавить миссию по созданию в секторе Газа временного порта для приема гуманитарной помощи.

"Сегодня я дал указание армии США возглавить экстренную миссию по созданию временного причала в Средиземном море на побережье сектора Газа, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и материалами для строительства временных убежищ", - заявил он, выступая перед конгрессом.

Джо Байден Минобороны США Израиль Газа
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