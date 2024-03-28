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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

Во Франции усилят контроль у религиозных объектов в преддверии Пасхи

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал усилить контроль у религиозных объектов в стране на фоне приближения Пасхи, которую на Западе будут отмечать 31 марта, сообщает Le Figaro.

По данным газеты, министр разослал соответствующее поручение всем префектурам.

Дарманен указал на необходимость "визуального контроля" за теми, кто приходит в религиозные места, чтобы "обнаруживать подозрительных лиц".

Кроме того, согласно распоряжению, стражи порядка должны следить за "транспортными средствами, припаркованными рядом с местами, где собираются люди, или местами культа".

25 марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране до максимального. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение разумным.

Одним из последних крупнейших терактов в странах ЕС, за которые террористы "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) взяли ответственность, было нападение в Ницце в 2016 году, тогда погибли 86 человек.

Жеральд Дарманен Франция
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