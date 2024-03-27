Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

В МИД не получали предложения Парижа об антитеррористическом сотрудничестве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Никаких предложений об антитеррористическом сотрудничестве от Франции в российское внешнеполитическое ведомство не поступало, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается недавних высказываний (президента Франции Эммануэля) Макрона, то в МИД России никаких конкретных обращений, предложений от французской стороны... пока не поступало", - сказала она.

По словам дипломата, "аналогичная ситуация развивалась, когда пару недель назад Макрон заявил о неких мирных переговорных инициативах". "Президент России сказал, что ему ничего о них не известно", - напомнила Захарова.

После теракта в Crocus City Hall во Франции повысили уровень террористической угрозы до максимального. 25 марта Макрон заявил, что взявшая ответственность за этот теракт группировка в последние месяцы не раз пыталась совершить нападения и во Франции. Он добавил, что Франция "предложила спецслужбам РФ как нашим партнерам в регионе усиленное сотрудничество". Макрон подчеркнул, что цель - "как можно скорее найти ответственных" за этот теракт и вести эффективно борьбу с терроризмом.

МИД Мария Захарова Франция Crocus City Hall Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет Emirates отстранен от полета после повреждения в аэропорту "Домодедово"

Нападение на Crocus City Hall

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall

В СК поступило 143 заявления о без вести пропавших при терактe в Crocus City Hall

Женщина пострадала при атаке дрона на административное здание в Белгороде

Гендиректором "Рольфа" стал бизнес-партнер Умара Кремлева Роман Антонов

Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома принят Госдумой

Нападение на Crocus City Hall

Фигуранты дела о теракте в Crocus City Hall помещены в СИЗО Лефортово

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Участницу Pussy Riot Штейн заочно приговорили к шести годам за фейки о ВС РФ

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом
Нападение на Crocus City Hall

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });