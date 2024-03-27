В МИД не получали предложения Парижа об антитеррористическом сотрудничестве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Никаких предложений об антитеррористическом сотрудничестве от Франции в российское внешнеполитическое ведомство не поступало, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается недавних высказываний (президента Франции Эммануэля) Макрона, то в МИД России никаких конкретных обращений, предложений от французской стороны... пока не поступало", - сказала она.

По словам дипломата, "аналогичная ситуация развивалась, когда пару недель назад Макрон заявил о неких мирных переговорных инициативах". "Президент России сказал, что ему ничего о них не известно", - напомнила Захарова.

После теракта в Crocus City Hall во Франции повысили уровень террористической угрозы до максимального. 25 марта Макрон заявил, что взявшая ответственность за этот теракт группировка в последние месяцы не раз пыталась совершить нападения и во Франции. Он добавил, что Франция "предложила спецслужбам РФ как нашим партнерам в регионе усиленное сотрудничество". Макрон подчеркнул, что цель - "как можно скорее найти ответственных" за этот теракт и вести эффективно борьбу с терроризмом.