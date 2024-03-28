Дуров заявил о борьбе Telegram с рассылками призывов к терактам

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Telegram навсегда заблокировал тысячи пользователей, попытавшихся отправить сообщения с призывами к терактам; со следующей недели все пользователи из РФ, Украины и Белоруссии будут иметь возможность ограничивать круг тех, кто может присылать им сообщения, заявил основатель платформы Павел Дуров.

"Четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность", - написал Дуров в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, "десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов".

На следующей неделе у пользователей РФ, Украины и Белоруссии появятся новые возможности для защиты от подобных сообщений.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации нежеланных сообщений. Telegram - не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию", - сообщил Дуров.

Ранее Роскомнадзор призвал владельцев мессенджеров и соцсетей, в частности Telegram, "обратить сейчас особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений".