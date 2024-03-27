Суд выдворил из РФ мигранта из онлайн-группы, где вербовали для атаки на Crocus

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Петербургский суд привлек к ответственности гражданина Таджикистана, состоявшего в группе, где вербовали террористов для нападения на подмосковный концертный зал Crocus City Hall, сообщила в среду руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Иностранец нарушил часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), за что ему назначили наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей с принудительным выдворением из России, написала Лебедева в телеграм-канале.

По ее данным, Ахмад Файзулохонзода прибыл в РФ в январе этого года, получил патент на работу, встал на миграционный учет в Фуражном переулке, а жил в общежитии на 5-й Советской улице. По месту фактического проживания на учет он не встал.

"Файзулохонзода состоит в группе в Telegram, где эмиссарами запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство" - ИФ) проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в Crocus City Hall 22 марта, были завербованы в этом же интернет-сообществе", - отметила Лебедева.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" и оркестра "Таврический" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались мужчины в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу. Позже в здании начался пожар. По состоянию на вечер вторника сообщалось, что погибли 139 человек, в среду стало известно, что еще один пострадавший скончался в больнице.

Днем 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее сообщал, что все задержанные предполагаемые исполнители признали вину и дали следствию показания об обстоятельствах преступления, а также о его заказчиках.