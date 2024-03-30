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США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников

США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников
Фото: Zuma\TASS

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - США ввели визовые ограничения в отношении 10 сирийских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном на сайте Госдепа.

Как уточняется, ограничения распространяются в том числе на членов семей чиновников.

Глава пресс-службы Госдепа отметил, что в декабре 2023 года госсекретарь Энтони Блинкен объявил о новой политике ограничения виз в отношении нынешних и бывших представителей сирийского режима, которые, как предполагается, несут ответственность "за репрессии в отношении сирийцев путем насилия и нарушения прав человека". Тогда же визовые ограничения были введены против 11 сирийских официальных лиц и их родственников.

Энтони Блинкен Госдеп Вашингтон Сирия
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