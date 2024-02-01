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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

США ввели санкции против лиц, угрожающих безопасности на Западном берегу Иордана

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг проинформировал Конгресс о решении ввести санкции против лиц, действия которых подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан.

"Я сообщаю, что издал исполнительный указ, призванный справиться с угрозой ситуации на Западном берегу, в частности с высоким уровнем насилия, принудительным переселением людей и уничтожением собственности - эти действия представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Израиле и в США", - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В тексте отмечается, что это распоряжение позволяет блокировать собственность, а также вводить визовые ограничения в США в отношении любого иностранного гражданина, который прямо или косвенно несет ответственность или является соучастником действий, в том числе планирования, отдачи распоряжений, руководства, участия в актах насилия по отношению к гражданскому населению и уничтожения собственности на Западном берегу Иордана.

В соответствии с указом принятие этих мер возложено на министра финансов, госсекретаря и министра внутренней безопасности, подчеркнул Байден.

Джо Байден США Израиль Западный берег Иордана сектор Газа
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