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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

США ввели санкции в отношении четверых израильтян

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Четверо израильтян попали под санкции США против лиц, действия которых подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан. Исполнительный указ, которым предусмотрена возможность введения таких мер, подписал в четверг американский президент Джо Байден.

"Государственный департамент вводит финансовые санкции в отношении четверых граждан Израиля, причастных к насилию против гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан", - говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

"США неуклонно выступают против действий, которые подрывают стабильность на Западном берегу и перспективы мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев. Это касается как нападений израильских поселенцев на палестинцев, так и атак палестинцев на израильтян. Оправданий насилию экстремистов против гражданских лиц нет, к каким бы национальностям или религиям они бы не относились", - отмечается в документе.

"Израиль должен делать больше для того, чтобы остановить насилие против гражданского населения на Западном берегу и привлечь к ответственности тех, на ком лежит ответственность за это. США остаются приверженными обеспечению безопасности и сохранению достоинства как израильтян, так и палестинцев", - подчеркнули в госдепе.

Ранее в четверг Байден подписал указ, призванный справиться с угрозой ситуации на Западном берегу, в частности с высоким уровнем насилия, принудительным переселением людей и уничтожением собственности, поскольку эти действия представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Израиле и в США".

В тексте указа отмечается, что это распоряжение позволяет блокировать активы в США, а также вводить визовые ограничения в отношении любого иностранного гражданина, который прямо или косвенно несет ответственность или является соучастником действий, в том числе планирования, отдачи распоряжений, руководства, участия в актах насилия по отношению к гражданскому населению и уничтожения собственности на Западном берегу Иордана.

Согласно указу, принятие этих мер возложено на министра финансов, госсекретаря и министра внутренней безопасности.

Хроника 07 октября 2023 года – 01 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль США
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