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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

США поддержали формирование нового правительства Палестины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - США приветствуют формирование нового правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) и надеются на сотрудничество с ним в деле стабилизации положения в регионе, завил американский госдеп.

"Мы приветствуем формирование нового кабинета министров ПНА, который будет служить палестинскому народу", - говорится в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что "Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с новым кабинетом для содействия миру, безопасности и процветанию", а также на проведение им "заслуживающих доверия реформ".

"Возрожденная палестинская автономия необходима для достижения результатов для п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​алестинского народа как на Западном берегу, так и в секторе Газа, и для создания условий для стабильности в регионе в целом", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, ранее на этой неделе глава ПНА Махмуд Аббас подписал указ о формировании нового состава правительства.

Министерство иностранных дел возглавит Мухаммед Мустафа, прежде назначенный премьером. Ранее Мустафа пообещал провести широкомасштабные реформы институтов ПНА, не потворствовать коррупции, объединить все палестинские территории.

В Вашингтоне заявляли ранее, что приветствуют назначение Мустафы премьером, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить новое правительство.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Махмуд Аббас Газа Вашингтон США
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