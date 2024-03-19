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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Новый палестинский премьер-министр пообещал провести реформы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Новый палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа сообщил о намерениях провести реформы Палестинской национальной администрации (ПНА), приступить к восстановительным работам в секторе Газа. Заявление его офиса приводит АР.

Мустафа пообещал назначить технократическое правительство на внепартийной основе, которое заслужит доверие палестинского народа и поддержку международного сообщества. Еще он пообещал широкомасштабные реформы институтов ПНА, нетерпимость к коррупции, объединение всех палестинских территорий. Кроме того, он планирует сформировать независимое агентство, которое займется восстановлением сектора Газа, и создать целевой фонд, который позволит привлечь средства.

Мустафа затронул планы ПНА провести президентские и парламентские выборы, однако не уточнил сроки. По его словам, перспектива проведения выборов будет зависеть от событий в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме.

AP уточняет, что в заявлении нет упоминаний группировки ХАМАС, которая независимо от ПНА контролировала сектор Газа с 2007 года после переворота в анклаве.

Глава ПНА Махмуд Аббас назначил Мустафу премьер-министром 14 марта и поручил ему сформировать правительство. В Вашингтоне приветствовали это назначение.

Махмуд Аббас ПНА ХАМАС сектор Газа Мухаммед Мустафа
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