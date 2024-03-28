Палестинская национальная администрация сформировала новый кабинет министров

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас подписал указ о формировании нового состава правительства, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

Министерство иностранных дел возглавит Мухаммед Мустафа, прежде назначенный премьером. Ранее Мустафа пообещал провести широкомасштабные реформы институтов ПНА, не потворствовать коррупции, объединить все палестинские территории. Кроме того, он планирует сформировать независимое агентство, которое займется восстановлением сектора Газа, и создать целевой фонд, который позволит привлечь средства.

По меньшей мере пять из 23 министров являются выходцами из сектора Газа, однако неизвестно, находятся ли они в настоящий момент на территории анклава или покинули его.

Главой МВД ПНА стал Зияд Хаб ар-Рих, являющийся членом ФАТХ. Министром по делам Иерусалима назначен Ашраф аль-Авар, также поддерживающий ФАТХ.

Мустафа упоминал планы ПНА провести президентские и парламентские выборы, однако не уточнял их возможную дату. Он пояснял, что их перспектива будет зависеть от событий в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

В Вашингтоне заявляли, что приветствуют назначение Мустафы премьером, рассчитывают на политику реформ, которую будет проводить новое правительство.

В сообщении Белого дома подчеркивалось, что "реформированная Палестинская национальная администрация необходима для достижения результатов в интересах палестинского народа и в создании условий для стабильности как на Западном берегу реки Иордан, так и в Газе".