В Актюбинскую область, пострадавшую от паводков, направили спасателей из Алма-Аты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Актюбинскую область (запад Казахстана) для ликвидации последствий паводков в ночь на субботу вылетела дополнительная группировка спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) Алма-Аты, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Личный состав направляют для ликвидации паводковых последствий. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО вяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения", -‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ говорится в сообщении.

Наряду с этим республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий паводков координирует поставку гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Продукты питания, предметы гигиены, а также необходимая одежда и одеяла будут доставлены по воздуху.

По информации МЧС, ранее в это село было эвакуировано 380 человек, из них 160 детей. Граждан планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что в ночь на субботу в Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину.