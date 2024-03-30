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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

В Актюбинскую область, пострадавшую от паводков, направили спасателей из Алма-Аты

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Актюбинскую область (запад Казахстана) для ликвидации последствий паводков в ночь на субботу вылетела дополнительная группировка спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) Алма-Аты, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Личный состав направляют для ликвидации паводковых последствий. С целью выполнения спасательных задач с собой сотрудники РОСО вяли резиновые и моторные лодки, альпинистское снаряжение, а также средства жизнеобеспечения", -‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ говорится в сообщении.

Наряду с этим республиканский оперативный штаб по ликвидации последствий паводков координирует поставку гуманитарной помощи в село Берсиева Актюбинской области. Продукты питания, предметы гигиены, а также необходимая одежда и одеяла будут доставлены по воздуху.

По информации МЧС, ранее в это село было эвакуировано 380 человек, из них 160 детей. Граждан планируют переправить в специально подготовленный эвакуационный пункт района Уил.

Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что в ночь на субботу в Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину.

Казахстан Алматы МЧС Актюбинская область
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