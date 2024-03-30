В Казахстане из-за паводков эвакуировали более 10 тыс. человек

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Количество эвакуированных с затопленных территорий в регионах Казахстана к вечеру субботы увеличилось до 10,5 тыс. человек, сообщила пресс-служба МЧС.

"В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, области Улытау и Абай спасены и эвакуированы 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ходятся 5 497 человек", - говорится в сообщении.

На утро субботы число эвакуированных с начала паводков составляло 7 783 человека, в пунктах временного размещения находился 3 131 человек.

По информации МЧС, "на контроле находятся 29 размывов автодорог, включая четыре моста". В аварийно-спасательных работах задействованы свыше 6 тыс. человек, порядка 3 тыс. единиц техники.