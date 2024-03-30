На западе Казахстана прорвало Щербаковскую плотину

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Айтекебийском районе Актюбинской области прорвало Щербаковскую плотину, людей эвакуировали, сообщила в ночь на субботу пресс-служба МЧС Казахстана.

По информации МЧС, первоначально над шлюзом плотины появились трещины. Из 45 частных жилых домов сел Талдысай и Жургенова заблаговременно были эвакуированы 149 человек.

В 21:40 пятницы плотину прорвало и вода стала уходить в реку Иргиз на окраине села Жургенева. Местные исполнительные органы начали массовую эвакуацию жителей данных сёл. Свои дома покинули 251 человек, в том числе 87 детей. Вывезено 660 голов скота, в том числе 320 голов КРС, а также 606 птиц.

Тем временем‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в Уилском районе Актюбинской области летчики Минобороны спасали людей с крыши затопленного строения.

"29 марта во время эвакуационных мероприятий экипаж вертолета Ми-8 получил сообщение по рации о критической ситуации на краю поселка Берсиева. По стечению обстоятельств люди, лишившиеся возможности покинуть населенный пункт, оказались на крыше хозяйственной постройки, которая с большой скоростью утопала в воде", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Вертолет, зависнув в метре от крыши строения, принял на борт ждавших помощи людей, которые были эвакуированы в аэропорт Актобе", - отметили в оборонном ведомстве. В результате было спасено 15 жителей села Берсиева.