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Застрявшие из-за отмены рейса Southwind туристы вылетели из Египта в Москву

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы, застрявшие в Египте из-за запрета над пролет над Европой для авиакомпании Southwind Airlines, возвращаются в Москву, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Туроператоры Coral Travel и PEGAS Touristik оперативно вывезли туристов, застрявших в Шарм-эль-Шейхе из-за отмены рейса авиакомпании Southwind. Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 4:27 местного времени. Туристы ожидали вылета в отелях", - сказали в ассоциации.

По данным службы авиа‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ционного слежения Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

В пятницу российские туристы должны были вылететь в Москву рейсом под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Согласно табло аэропорта "Шереметьево", он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили.

Накануне издание Turizm Guncel сообщало, что ЕС ввел запрет на полеты через Европу для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

АТОР Египет Southwind Airlines Coral Travel PEGAS Touristik
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