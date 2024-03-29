Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу

Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу
Фото: MAGO/Jochen Tack/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ЕС ввел запрет на полеты через Европу турецкой авиакомпании Southwind Airlines, сообщает издание Turizm Guncel.

"Брюссель объявил странам-членам ЕС, что Southwind Airlines (официальное название Cortex Aviation and Tourism Trade), запретили взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии санкционным регламентом", - пишет издание.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), сейчас задерживается рейс под кодом авиакомпании Air Cairo SM903 из Шарм-эль-Шейха, который фактически выполняется Southwind с техпосадкой в Хургаде. Согласно табло аэропорта Шереметьево, он должен был вылететь в 17:30 по Москве, но вылет отложили.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ "На этом рейсе находятся туристы туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На данный момент оба туроператора развозят клиентов по гостиницам, им предоставляют размещение и питание", - уточнили в ассоциации.

Как отмечает газета, Southwind Airlines планировала летать в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии. Кроме того, в программу был включен Ираклион в Греции.

Авиакомпания Southwind Airlines базируется в Анталье. О ее создании власти Турции объявили в апреле 2022 года после введения против РФ западных санкций из-за ситуации на Украине. Как декларировалось, компания ориентирована на привлечение российских туристов.

Турция Европа Southwind Airlines
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Эрдоган планирует 9 мая посетить США

Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Восстановление рухнувшего моста в Балтиморе может стоить от $400 млн до $1 млрд

Глава Роспотребнадзора заявила о сохраняющейся в мире сложной эпидобстановке

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане

Что случилось этой ночью: пятница, 29 марта

Байдена пригласили в Конгресс дать показания о деловых операциях его семьи

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе

Нетаньяху заявил о продолжении подготовки к операции в Рафахе

Спикер парламента Армении заявил, что страна всегда стремилась в ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });