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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

В Казахстане из зон затоплений эвакуировали более 11,3 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий в воскресенье на заседании в Астане определяет меры по ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

На заседании отмечалось, что из зон ЧС к данному моменту эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

"Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в том числе водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна", - отмечается в сообщении.

Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, ведется активный сброс воды. В режиме‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ накопления находится Каргалинское водохранилище. Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.

"На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах", - говорится в сообщении.

"Глава государства дал неудовлетворительную оценку работе по исполнению противопаводковых мероприятий. Необходимо уже сейчас начать оценку объемов нанесенного стихией ущерба и незамедлительно приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим людям, а также выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем. Каждый регион должен иметь четкий план действий", - подчеркнул премьер-министр страны Олжас Бектенов, который возглавил штаб. Его заместителем назначен вице-премьер Канат Бозумбаев.

В минувшую субботу президент Казахстана в ходе оперативного совещания в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Глава государства поручил создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Казахстан
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