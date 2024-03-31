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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Число эвакуированных из зон подтопления в Казахстане превысило 12,7 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В регионах Казахстана продолжается ликвидация последствий паводков, из зон подтопления эвакуировано более 12,7 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Павлодарской, области Улытау, Абай спасен и эвакуирован 12 701 человек, из них 4 728 детей", - говорится в сообщении.

В воскресенье утром сообщалось об эвакуации 11 306 человек.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской областях в пунктах временного размещения находятся 6 461 человек, из них 2 570 детей.

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В регионах, где сложилась сложная паводковая ситуация (Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, облас‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ти Абай), для проведения противопаводковых мероприятий привлечены группировки сил и средств МЧС из других областей страны.

Отведена вода из 299 частных жилых домов и 673 дворовых территорий. При этом остаются подтопленными 1 267 частных жилых домов и 486 дворовых территорий. На контроле находится 39 размывов автодорог, из них один мост.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, области Улытау, Абай без транспортного сообщения остаются 53 населенных пункта, где местными исполнительными органами с населением поддерживается связь и созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

В аварийно-спасательных работах задействованы 6 930 человек, 1 895 единиц техники, 772 водооткачивающих и 68 плавательных средств, восемь воздушных судов МЧС, МВД, Минобороны, местных исполнительных органов.

Казахстан
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