Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, ранее закрытом из-за схода лавины на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в пятницу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в обоих направлениях с 22:20 по Москве 19 апреля 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога была временно закрыта с 17:45 по Москве 19 апреля из-за схода лавины на территории Грузии.