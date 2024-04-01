Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ведущая в Эстонии правящая Партия реформ представит в ближайшее время законопроект, позволяющий лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах.

"В ближайшее время Партия реформ представит в парламент законопроект, позволяющий лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в местные самоуправления, без того, чтобы были внесены изменения в конституцию", - заявил в понедельник на Эстонском телевидении член фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере.

Комментируя проходящие переговоры о новой коалиции в столице республики, он отметил, что законопроект будет внесен на этой неделе.

Лидер Таллинского региона партии Isamaa (Отечество) Риина Солман подчеркнула, что главной темой переговоров о будущей коалиции в городе является "эстонское мышление".

Так, для ее партии важно искоренить российское влияние в Таллине до следующих выборов в собрания местного самоуправ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ления.

"Эстоноязычность и эстонскость - это один из принципов, с которым мы стараемся искоренять российскую сферу влияния из управления городом Таллином", - сказала она.

В столице Эстонии около трети населения являются русскоговорящими жителями. Мэром города с апреля 2019 года был председатель партии Центра, русскоязычный политик Михаил Кылварт, неоднократно выступавший в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивал право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.

26 марта городское собрание выразило ему вотум недоверия в связи с решением суда, признавшим наличие коррупции при строительстве комплекса Порто-Франко в Таллине. При этом сам Кылварт в коррупции не обвинялся.

В ходе начавшихся в воскресенье переговоров о создании новой коалиции одним из главных вопросов стало отстранение от власти центристов, за которых традиционно голосовало большинство русскоговорящего населения.

Михаил Кылварт Таллин Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

Карл III появился на публике впервые после того, как у него обнаружили рак

Карл III появился на публике впервые после того, как у него обнаружили рак

Папа римский призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минфина Израиля призвал не идти на уступки ХАМАС в соглашении о заложниках

Глава Минфина Израиля призвал не идти на уступки ХАМАС в соглашении о заложниках

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });