Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ведущая в Эстонии правящая Партия реформ представит в ближайшее время законопроект, позволяющий лишать граждан России права голоса на муниципальных выборах.

"В ближайшее время Партия реформ представит в парламент законопроект, позволяющий лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в местные самоуправления, без того, чтобы были внесены изменения в конституцию", - заявил в понедельник на Эстонском телевидении член фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере.

Комментируя проходящие переговоры о новой коалиции в столице республики, он отметил, что законопроект будет внесен на этой неделе.

Лидер Таллинского региона партии Isamaa (Отечество) Риина Солман подчеркнула, что главной темой переговоров о будущей коалиции в городе является "эстонское мышление".

Так, для ее партии важно искоренить российское влияние в Таллине до следующих выборов в собрания местного самоуправ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ления.

"Эстоноязычность и эстонскость - это один из принципов, с которым мы стараемся искоренять российскую сферу влияния из управления городом Таллином", - сказала она.

В столице Эстонии около трети населения являются русскоговорящими жителями. Мэром города с апреля 2019 года был председатель партии Центра, русскоязычный политик Михаил Кылварт, неоднократно выступавший в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивал право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.

26 марта городское собрание выразило ему вотум недоверия в связи с решением суда, признавшим наличие коррупции при строительстве комплекса Порто-Франко в Таллине. При этом сам Кылварт в коррупции не обвинялся.

В ходе начавшихся в воскресенье переговоров о создании новой коалиции одним из главных вопросов стало отстранение от власти центристов, за которых традиционно голосовало большинство русскоговорящего населения.