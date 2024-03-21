Правительство Эстонии не поддержало идею лишить россиян права голоса на местных выборах

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии не поддержало инициированный парламентской фракцией Isamaa законопроект, лишающий граждан России и Белоруссии права голоса на местных выборах.

Согласно законопроекту, голосовать могли бы только граждане третьих стран, с которыми у Эстонии заключены двухсторонние договоры, и которые живут в стране на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство, информирует BNS.

По действующему закону, правом голоса обладают граждане Эстонии и ЕС, а также иностранцы, которые живут в Эстонии на основании долгосрочного или постоянного вида на жительство.

Министерство юстиции и МВД республики предложили правительству не поддерживать законопроект.