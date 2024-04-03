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Каллас отметила отсутствие поддержки идеи лишить россиян права голоса на местных выборах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас не верит, что разработанный ее партией законопроект о лишении проживающих в республике россиян и белорусов права голоса на выборах в органы местного самоуправления будет принят парламентом.

"Мы разработали вариант (законопроекта), с помощью которого можно приостановить права граждан России и Беларуси без необходимости менять Конституцию. Этот вариант не получил поддержки; вы сами его не поддерживаете", - заявила Каллас в парламенте на информационном часе правительства.

"Если президент республики Алар Карис уже сказал, что не провозгласит (утвердит - ИФ) этот закон; если канцлер права заявил, что в случае провозглашения закона президентом она непременно обратится в Государственный суд, то мы взобьем много пены, но не добьемся реального результата", - добавила она.

1 апреля соратник Каллас по партии, член парламентской фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере объявил, что уже на этой неделе в парламент будет внесен законопроект, позволяющий лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в местные самоуправления, без того, чтобы были внесены изменения в Конституцию.

Вопрос о лишении граждан России и Белоруссии, живущих в Эстонии, права голоса на муниципальных выборах стал обсуждаться в последние дни в связи со сменой власти в Таллине, где около трети населения являются русскоговорящими жителями, традиционно голосовавшими за правившую в столице партию Центра.

Мэром Таллина с апреля 2019 года был председатель партии Центра, русскоязычный политик Михаил Кылварт, неоднократно выступавший в защиту русскоязычного образования в Эстонии, отстаивал право школ и гимназий самим выбирать язык обучения.

26 марта городское собрание выразило ему вотум недоверия в связи с решением суда, признавшим наличие коррупции при строительстве комплекса Порто-Франко в Таллине. При этом сам Кылварт в коррупции не обвинялся.

В ходе начавшихся в минувшее воскресенье переговоров о создании новой коалиции в городском собрании одним из главных вопросов стало отстранение центристов от власти.

Кая Каллас Михаил Кылварт Таллин Эстония Партия реформ Белоруссия
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