AT&T зафиксировала утечку данных миллионов абонентов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская телекоммуникационная компания AT&T Inc. сообщила, что зафиксировала утечку данных порядка 7,6 млн действующих и 65,4 млн бывших клиентов.

Данные были обнаружены в даркнете и относятся к периодам не позднее 2019 года. Информация может содержать коды доступа, номера социального страхования, адреса, имена и фамилии абонентов.

Пока неясно, произошла ли утечка непосредственно из AT&T.

Компания сбросила коды доступа затронутых абонентов и проводит расследование.