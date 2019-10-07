"Вымпелком" назвал информацию об утечке данных миллионов клиентов устаревшей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Утечка данных абонентов "Билайна", о которой сообщил "Коммерсантъ", произошла в конце 2017 года, "значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", сообщила пресс-служба "Вымпелкома".

6 октября "Коммерсантъ" написал, что в открытом доступе в интернете появилась база с информацией о 8,7 млн клиентов, которые подключали домашний интернет от "Билайна". Газета проверила данные и нашла их актуальными. В частности, сотрудники издания - абоненты "Билайна" - нашли в базе свои имена, адреса и номера телефонов. В базе были данные на ноябрь 2016 года, в том числе о закрытых договорах.

"Вымпелком" зафиксировал утечку данных клиентов, имевших широкополосный доступ в интернет, в конце 2017 года. Компания считает, что утечка стала результатом злонамеренных действий. Совершать операции со счетами и тарифами этих абонентов третьи лица не могут.

На конец II квартала 2019 года в базе компании было 2,5 млн абонентов широкополосного фиксированного интернета, а не больше 8 миллионов, отметили в компании.

"Вымпелком" расследует инцидент и принимает меры для удаления из сети информации о своих клиентах, но фиксирует повторные попытки хакеров опубликовать эту базу. Целью хакеров является дискредитация "Вымпелкома", считает компания.