T-Mobile подтвердил утечку данных около 49 млн клиентов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Второй по числу абонентов американский оператор связи T-Mobile US Inc., принадлежащий немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG, в среду подтвердил факт кражи хакерами персональной информации около 49 млн клиентов, в том числе потенциальных.

T-Mobile сообщила в пресс-релизе, что среди пострадавших от атаки на серверы компании около 7,8 млн клиентов, пользующихся услугами по факту оплаты, и чуть более 40 миллионов бывших или потенциальных клиентов, которые ранее подавали заявки на получение услуг оператора. Данные еще примерно 850 тыс. клиентов, пользующихся услугами оператора по предоплате, также были раскрыты в результате утечки.

В сообщении компании уточняется, что данные, к которым взломщики получили доступ, включали в себя имена, номера страховок и водительских удостоверений, а также даты рождения клиентов. Однако доступа к финансовой информации хакеры не получили.

В качестве компенсации компания бесплатно предоставит пострадавшим клиентам услуги по защите персональных данных на два года.

T-Mobile продолжает расследование случившегося.

Первым о взломе серверов оператора и утечке данных сообщил популярный американский журнал Vicе. По его версии, были украдены данные почти всех американских клиентов T-Mobile (более 100 млн). Журнал написал, что анонимный пользователь онлайн-форума предлагает купить персональные данные около 30 млн человек. Данные остальных 70 млн пользователей, как предполагает Vice, продавались через другие каналы.

За последние несколько лет T-Mobile несколько раз сообщала об инцидентах со взломами серверов, последний из которых произошел в декабре 2020 года. Тогда утекли данные около 200 тыс. клиентов.

Котировки акций T-Mobile US Inc. с нижаются на 0,49% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq. Рыночная капитализация компании с начала текущего года увеличилась на 4,3% и составила $175,6 млрд, в то время как индекс S&P 500 прибавил 19% за аналогичный период.