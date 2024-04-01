Израильтяне провели крупные акции протеста в Тель-Авиве и Иерусалиме

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч израильтян в понедельник вышли на антиправительственные акции в Тель-Авиве и Иерусалиме с призывом, в частности, к проведению досрочных выборов, передает The Jerusalem Post.

В Тель-Авиве митингующие перекрыли шоссе в центре города. Они вышли на проезжую часть с факелами и с фотографиями заложников, удерживаемых в плену ХАМАС, и зачитывают их имена. В Иерусалиме акция протеста возле Кнессета проходит второй день подряд. Акции проходят мирно.

Удар близ представительства Ирана

Между тем, в понедельник сирийская сторона сообщала, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Один из высокопоставленных командиров КСИР, генерал Мохаммад Реза Зехеди погиб при этом ударе.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, по сообщению иранских СМИ, назвал удар "нарушением международных конвенций" и призвал мировое сообщество решительно отреагировать на инцидент.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Тегеран даст решительный ответ на израильский обстрел района Дамаска, в котором находится иранское консульство.

По его данным, Израиль нанес ракетный удар по зданию иранской дипмиссии при помощи истребителей F-35. Акбари отметил, что удар был нацелен на его резиденцию, а также - на здание, принадлежащее иранскому консульству. По его словам, погибли как минимум пять человек, трое из которых были иранскими военными атташе. По его словам, еще двое сотрудников сирийской полиции получили ранения.

"Едиот ахронот" передает, что на фоне сообщений об ударе по Дамаску израильские посольства по всему миру усилили безопасность.

Израильские власти инцидент пока не прокомментировали.

Ситуация в секторе Газа

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о завершении военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, которая длилась несколько недель. По итогам операции израильские солдаты отчитались о ликвидации порядка 200 хамасовцев и задержании еще 500 человек, которых подозревают в связях с группировками сектора Газа.

В понедельник в центре сектора Газа ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС, с которых бойцы группировки вели наблюдение за израильскими военными.

Также израильская авиация нанесла серию ударов по позициям в Хан-Юнисе на юге анклава, атаковав транспортные средства, в которых, предположительно, находились бойцы группировки.

Противостояние с группировками Ливана и Ирака

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в течение нескольких часов в понедельник нанесли удары по нескольким позициям "Хезболлы" на юге Ливана. В том числе ударам подверглись два здания, одно из которых использовали как склад для оружия. Также артиллерия обстреляла позиции, откуда производился ракетный обстрел израильской территории, и другую инфраструктуру "Хезболлы".

Вечером в понедельник в нескольких населенных пунктах на севере Израиля раздавалась сирена, предупреждающая о ракетном обстреле. Израильские СМИ передают, что, вероятно, речь идет о запуске беспилотника с ливанской территории.

Помимо этого, военизированная группировка "Исламское сопротивление Ирака" заявила в понедельник, что провела атаку на портовый город Эйлат в Израиле. Согласно заявлению группировки, она атаковала "важнейшие объект".

В свою очередь израильские военные заверили, что иракская группировка, судя по всему, применила беспилотник, причем атака не привела к серьезным разрушениям.

Переговоры о прекращении огня

Между тем, переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в понедельник в Каире после прибытия делегации из Израиля. Цель этого раунда - выяснить, нужно ли привлекать высокопоставленных лиц из израильской разведслужбы "Моссад" к диалогу о прекращении огня в секторе Газа. По информации "Едиот ахронот", прогресса на этих переговорах пока не произошло.

Ранее ХАМАС предложил трехэтапный план по прекращению огня в анклаве, в рамках которого группировка постепенно отпустила бы всех оставшихся в плену ХАМАС заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. ХАМАС также потребовал прекращения огня, ухода Израиля с территории сектора Газа и свободного доступа в анклав гуманитарной помощи.

Нетаньяху раскритиковал эти требования и пообещал возобновить наступление израильской армии и продолжать боевые действия до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС напала на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию против палестинской группировки в секторе Газа.