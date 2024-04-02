Иран призвал Совбез ООН осудить удар Израиля по консульству в Сирии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске является нарушением устава ООН, Тегеран призывает Совбез осудить этот преступный акт, говорится в письме постпредства Ирана при ООН, адресованном генсеку организации и председателю Совета безопасности.

"Эти ужасные преступления и трусливые террористические нападения являются вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций, международного права и, основополагающего принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений (...) ", - говорится в письме.

Отмечается, что "преступления против лиц, пользующихся международной защитой, включая дипломатических агентов" представляют "серьезную угрозу региональному миру и безопасности".

В миссии считают, что этот "предосудительный акт" может усилить напряженность в регионе и потенциально спровоцировать новые конфликты с участием других стран.

"Иран настоятельно призывает Совет Безопасности самым решительным образом осудить этот неоправданный преступный акт и террористическую атаку, совершенную израильским режимом", - сообщается в документе.

Кроме того, Иран призвал Совбез ООН принять все необходимые меры, "в том числе путем проведения срочного заседания, для рассмотрения этого вопиющего нарушения, предотвращения будущих актов агрессии, которые ставят под угрозу безопасность дипломатических миссий".

Также Тегеран настаивает на скорейшем привлечении к ответу виновных в преступлении.

Ранее сирийская сторона сообщала, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Согласно фотографиям, публикуемым западными и ближневосточными СМИ, это здание разрушено.

В Тегеране объявили о смерти двух генералов Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) в результате удара Израиля по зданию иранского консульства в Дамаске, передает агентство "Тасним".

По данным агентства, в КСИР пояснили, что один из погибших - генерал Мохаммад Реза Зехеди.

Кроме того, "Тасним" сообщает о смерти генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также пятерых помощников обоих генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате этого удара погибли семеро иранских представителей.