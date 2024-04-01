В Иране сообщили о гибели двух генералов КСИР в результате удара Израиля по Дамаску

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Тегеране объявили о смерти двух генералов Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) в результате удара Израиля по зданию иранского консульства в Дамаске, передает агентство "Тасним".

Так, по его информации, в КСИР пояснили, что один из погибших - генерал Мохаммад Реза Зехеди, о смерти которого ранее уже сообщали иранские СМИ.

Кроме того, "Тасним" сообщает о смерти генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также пятерых помощников обоих генералов. Таким образом, по информации КСИР, в результате этого удара погибли семеро иранских представителей.

Ранее сирийская сторона сообщала, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Согласно фотографиям, публикуемым западными и ближневосточными СМИ, это здание разрушено.

Израильская сторона пока не комментировала инцидент. Западные СМИ отмечают, что как правило, Израиль не дает комментариев, когда его обвиняют в ударах по Сирии. При этом, по сообщению СМИ, такие удары израильская сторона наносит уже несколько лет. Обычно мишенями становятся бойцы КСИР, а также - помогающие Дамаску бойцы ливанской группировки "Хезболла".