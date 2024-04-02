Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью международных волонтеров в Газе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагическим инцидент, в результате которого в секторе Газа погибли семь сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня".

"Это трагическое происшествие, наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. Такое случается на войне, и мы расследуем все до конца", - приводит слова Нетаньяху израильская газета "Гаарец".

По словам премьера, израильские власти поддерживают контакт с властями стран, гражданами которых были погибшие.

"Мы сделаем все, чтобы такое не повторилось", - отметил он.

Гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" ранее во вторник, 2 апреля, сообщила о гибели семи своих сотрудников в результате израильского удара - среди них граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады.