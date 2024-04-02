Небензя призвал ООН осудить удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно осудить удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске и заявить о недопустимость подобного рода обстрелов, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем международное сообщество безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирийской Арабской Республики и неприкосновенность дипломатической собственности", - сказал он на заседании СБ ООН.

"Надеюсь на солидарность членов Совета Безопасности в том, что атаки на дипломатические учреждения недопустимы", - добавил Небензя.

По его словам, если не выразить в СБ ООН подобную солидарность, то "в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого государства".

Накануне сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что удар привел к гибели, в частности, двух генералов иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.