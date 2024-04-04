Израильское командование отменило отпуска для несущих службу военных

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля из-за ситуации в регионе взяло паузу в предоставлении краткосрочных отпусков для поездок домой военнослужащим, занятым выполнением боевых задач. Об этом сообщил телеграм-канал ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ ведет войну, и развертывание войск находится под постоянным анализом и переоценкой", - сказано в сообщении.

The Times of Israel объяснила, что в Израиле усиливают меры безопасности в связи с возможным ответом Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, где погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции. После этого иранские власти неоднократно обещали принять ответные меры.

Вечером 3 апреля ЦАХАЛ сообщил, что укрепляют силы противовоздушной обороны и вызывают в войска резервистов ПВО.

По информации The Times of Israel, в центральном Израиле, включая Тель-Авив, наблюдаются серьезные перебои с работой GPS; ранее подобные явления отмечали в северной части страны или вблизи сектора Газа. Многие наблюдатели полагают, что ЦАХАЛ блокирует работу GPS в то время, как военные продолжают борьбу с группировкой ХАМАС и ливанским шиитским движением "Хезболла".

2 апреля духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет ответственность за авиаудары по иранскому консульству в Дамаске. Президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал, что Тегеран не оставит без ответа акцию Израиля.