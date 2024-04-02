Минфин США снял санкции с бывшего VTB Bank Europe

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минфин США вывел из-под санкций немецкий банк OWH SE (ранее VTB Bank Europe), принадлежащий группе ВТБ и находящийся в процессе ликвидации, следует из информации на сайте ведомства.

В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой", передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank Europe с 1 апреля 2023 года.

OWH попал в санкционный список США и Великобритании как дочерняя структура ВТБ. На сайте кредитной организации указано, что OWH получил специальные лицензии, позволяющие ему осуществлять операции только в рамках ликвидации. Европейские власти санкций в отношении банка не вводили.

В марте этого года стало известно, что OWH SE подал иск к ВТБ во Франкфуртский земельный суд с требованием вернуть выплаченные в предыдущие годы дивиденды на сумму свыше 300 млн евро, российский банк готовится защищать интересы в суде Германии.

"Эта история - неважно, как она завершится - по моей оценке, войдет в учебники и корпоративного права, и в лучшие практики работы холдинговых компаний с зарубежными недружественными юрисдикциями. Бывший VTB Bank Europe - мы, кстати, отказали ему в праве использовать это название - подал заявление на ВТБ во Франкфуртский земельный суд, ссылаясь на законодательство ФРГ. Они по спорным основаниям требуют от нас возврата ранее ими же выплаченных за 10 лет дивидендов на сумму более 300 миллионов евро. Мы прорабатываем нашу юридическую позицию и собираемся защищать наши интересы в суде этой недружественной страны", - говорил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.