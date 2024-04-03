Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Пхеньян заявил об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Власти КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой баллистической ракеты нового типа, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

"КНДР заявляет, что во вторник успешно испытала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16", - говорится в сообщении.

В свою очередь ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын 2 апреля руководил на месте первым испытательным запуском новой твердотопливной баллистической ракеты средней и большой дальности "Хвасон-16Б".

"Боеголовка гиперзвукового планирующего полета после отделения от ракеты, запущенной с полигона одной войсковой части в окрестности г. Пхеньяна в северо-восточную сторону, пролетела по намеченной траектории, достигнув первой максимальной высоты 101,1 км и второй максимальной высоты 72, 3 км, и точно попала в акваторию Японского моря на расстоянии 1 тыс. км", - пишет агентство.

Как пишет ЦТАК, запуск подтвердил "быструю и превосходную маневренность заново разработанной боеголовки гиперзвукового планирующего полета".

По словам Ким Чен Ына, "в настоящее время наращивание подавляющих сил, способных сдерживать и контролировать врага, является самой актуальной задачей".

Во вторник южнокорейские военные сообщили о произведенном Северной Кореей запуске баллистической ракеты средней дальности.

Запуск стал третьим в этом году.

КНДР Пхеньян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Израиля принес извинения за гибель волонтеров в секторе Газа

В Сенате США улучшается отношение к альтернативному плану Джонсона по Украине

В Сенате США улучшается отношение к альтернативному плану Джонсона по Украине

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом напомнил о красной линии в вопросе Тайваня

Что произошло за день: вторник, 2 апреля

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

В Астане опровергли сообщения о том, что атаковавшие Татарстан дроны запустили из Казахстана

Си Цзиньпин и Байден обсудили по телефону двустороннее сотрудничество

В Киргизии с 5 апреля прекратят обслуживать карты "Мир"

Опасная акула-мако появилась у берегов египетского курорта Хургада

В Молдавии назвали наихудшими отношения с РФ за время независимости республики

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе

Учащийся погиб при стрельбе в финской школе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });