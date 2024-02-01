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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

США перебросили на Гуам группу бомбардировщиков на фоне испытания ракеты в КНДР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, сообщило в среду Командование ВВВ США на Тихом океане.

Бомбардировщики, количество которых не уточняется, были переброшены с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота "для поддержки миссий стратегического сдерживания" в Индо-Тихоокеанском регионе, указывается в сообщении.

"Оперативные бомбардировочные группы, призванные демонстрировать способность США по сдерживанию, недопущению и доминированию, направлены на оказание воздействия и сдерживание агрессии со стороны противников", - отметили в командовании.

Во вторник боевые самолеты США и Японии провели совместные военно-воздушные учения, в которых приняли участие американский стратегический бомбардировщик B-52H и 12 истребителей Военно-воздушных сил самообороны Японии.

Как сообщили в американском командовании, "военно-воздушные силы самообороны Японии и ВВС США провели двусторонние учения в целях укрепления способностей по сдерживанию и реагированию японо-американского альянса".

Учения были проведены вслед за осуществленным во вторник испытательным пуском северокорейской крылатой ракеты.

Как сообщало агентство ЦТАК, "КНА (Корейская народная армия - ИФ) 30 января (...) провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2". Отмечалось, что данные учения "внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара".

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало, что 31 января Северная Корея осуществила запуск нескольких крылатых ракет у западного побережья страны.

Гуам КНДР США Северная Корея
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