Ким Чен Ын рассказал о характеристиках стратегических ракет КНДР

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Все имеющиеся у КНДР ракеты стратегического назначения - твердотопливные и с маневренными боеголовками, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Северокорейский лидер заявил, что успешное испытание ракеты "Хвасон-16" означает, что теперь все стратегические ракеты КНДР - твердотопливные, с маневренными боеголовками. И все они способны нести ядерное оружие", - пишет в ночь на среду южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные северокорейские СМИ.

Ранее Пхеньян сообщил об успешном испытании во вторник новой гиперзвуковой баллистической ракеты "Хвасон-16".