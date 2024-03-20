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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Южная Корея и США проводят учения по форсированию рек вблизи границы с КНДР

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея и Соединенные Штаты проводят учения по форсированию рек недалеко от северокорейской границы, сообщает "Ренхап".

Двухнедельные учения, начавшиеся 11 марта, проходят на реке Имджин в приграничном городе Паджу.

В них участвует около 470 военнослужащих из 5-й бронетанковой бригады Южнокорейской армии и инженерного батальона 2-й пехотной дивизии США.

Отмечается, что для проведения учений задействовано около 65 единиц техники, вертолеты CH-47D Chinook, ударные вертолеты AH-64E Apache, танки K1 E1 и ракеты класса "земля-воздух" малой дальности.

Агентство со ссылкой на армию сообщает, что учения направлены "на обеспечение оперативной совместимости средств союзников по переправе через реки и отработку оперативных методов, использующих их объединенную военную технику".

Южная Корея США КНДР
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