Премьер Японии заявил о желании встретиться с Ким Чен Ыном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Японии Фумио Кисида заявил в пятницу, что региональная безопасность нуждается в сотрудничестве Токио с США, Филиппинами, Южной Кореей, а также в развитии контактов с КНДР. При этом он заявил о желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном "без предварительных условий".

"Тесное сотрудничество между Японией, США и Филиппинами - важнейший элемент свободного и открытого порядка, который базируется на верховенстве закона, а также экономического процветания региона", - приводят западные СМИ слова премьера журналистам.

Кисида также добавил, что установление конструктивных отношений между Токио и северокорейским Пхеньяном также принесет пользу региону.

Он отметил, что мир "оказался на повороте истории", и обстановка в сфере безопасностью стала сложной.

Слова премьера прозвучали в преддверии запланированного на 12 апреля в Вашингтоне трехстороннего саммита с участием президента США Джо Байдена, президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и премьера Кисиды. Также ожидается, что Байден и Кисида обсудят сотрудничество стран в сфере вооружений и возможное реформирование командных структур американского контингента в Японии.

И.о. замглавы МИД Филиппин Ханс Мохаймин Сирибан заявил, что на саммите 12 апрель речь, в частности, пойдет о недавних инцидентах с участием филиппинских и китайских кораблей в Южно-Китайском море. В то же время он уверял, что саммит не направлен против какой-либо страны.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через богатое ресурсами Южно-Китайское море, разные зоны которого оспаривают сразу несколько государств, в год перевозят грузы на $5 трлн.

Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии. Накануне посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил Financial Times, что Манила и Токио близки к заключению соглашения, которое разрешит Филиппинам и Японии развертывать войска на территории друг друга. Он также сказал, что Филиппины, США и Япония могут вскоре достичь соглашения о совместных патрулях ВМС трех стран.

В свою очередь источники, близкие к японскому правительству, отмечали, что скорее Силы самообороны Японии могут в перспективе присутствовать на Филиппинах не на ротационной основе, а лишь для участия в совместном морском и воздушном патрулировании с США.