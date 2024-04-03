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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

В ЦАХАЛ назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли волонтеры

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли семь волонтеров неправительственной организации "Всемирная центральная кухня", был ошибкой.

"Я хочу внести ясность - удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", - говорится в заявлении Халеви, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

По данным "Всемирной центральной кухни", в результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них - граждане Австралии, Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

Благотворительная организация "Всемирная центральная кухня" работает с 2010 года, ее основатель - известный американский шеф-повар Хосе Андрес.

Газа США ЦАХАЛ
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