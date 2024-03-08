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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи

Пять человек погибли в Газе из-за неудачного сброса на парашютах гумпомощи
Самолет сбрасывает гумпомощь на парашютах. Архивное фото.
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере, пять человек в секторе Газа стали жертвами инцидента, произошедшего во время операции по сбросу с воздуха гуманитарной помощи, сообщает в пятницу Al Jazeera.

По данным телеканала, парашют, на котором должен был спуститься один из контейнеров с помощью, не раскрылся, и груз придавил собравшихся на земле людей.

Двое погибли на месте, еще троих доставили в больницу "Камаль Адван", где они позже скончались.

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Между тем ранее в пятницу Еврокомиссия, Кипр, ОАЭ, США и Великобритания одобрили создание морского коридора для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. В совместном заявлении отмечается, что важную роль в запуске морского коридора сыграло лидерство Кипра: инициатива "Амальтея" предусматривает механизм безопасной доставки помощи с острова в сектор Газа по морю.

В МИД Израиля приветствовали начало реализации этого проекта. "Израиль продолжит содействовать доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа в соответствии с законами ведения войны и в координации с США и нашими союзниками по всему миру", - приводит The Times of Israel выдержки из заявления израильского внешнеполитического ведомства.

В то же время в МИД пообещали, что Израиль продолжит борьбу с группировкой ХАМАС вплоть до ее уничтожения и до освобождения всех удерживаемых ею заложников.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 08 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа
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