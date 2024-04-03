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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Премьер Австралии заявил Нетаньяху о злости из-за гибели австралийца в Газе

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявил, что разозлен и обеспокоен в связи с гибелью гражданки Австралии в результате обстрелов Израилем сектора Газа.

"Сегодня утром в телефонном разговоре с премьер-министром Нетаньяху я заявил, что Австралия испытывает злость и обеспокоенность в связи со смертью Зоми Франком", - написал премьер в соцсети Х.

Он добавил, что "мы призвали к полной прозрачности и подотчетности, а также к тому, чтобы помощь поступала в Газу беспрепятственно и в больших количествах".

Погибшая гражданка Австралии была сотрудницей благотворительной организации "Всемирная центральная кухня". В результате израильского удара погибли семь сотрудников организации, среди них помимо австралийки - граждане Великобритании, Польши, палестинцы, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

Глава генштаба армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что удар по сектору Газа, в результате которого погибли волонтеры, был ошибкой.

"Я хочу внести ясность - удар не был нанесен с намерением причинить вред гуманитарным работникам. Это была ошибка, которая последовала за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было случиться", - говорится в заявлении Халеви, опубликованном в телеграм-канале израильской армии.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Австралия США Газа Биньямин Нетаньяху
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