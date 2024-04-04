Доставка гумпомощи в сектор Газа через временный порт США оказалась под вопросом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Планы США по доставке гуманитарной помощи посредством временного американского порта в Газе оказались под вопросом после удара Израиля, в результате которого погибли семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня", сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, США были близки к заключению официального соглашения с группой по оказанию помощи в распределении продовольствия и других ресурсов в Газе после того, как будет построен военный причал.

Как уточнил источник издания, одной из структур ООН, обсуждающих этот проект с правительством США, является Всемирная продовольственная программа (ВПП). По словам американского чиновника, администрация США также ведет переговоры о помощи в реализации проекта с другими подразделениями ООН.

Однако, как заявили собеседники газеты, израильский удар по автоколонне "Всемирной центральной кухни" усложнил эти обсуждения.

По словам одного из источников, ВПП ООН и другие организации в настоящее время требуют от США дополнительных гарантий безопасности своих сотрудников, занимающихся оказанием помощи.

Как сообщил старший представитель Всемирной продовольственной программы Стив Таравелла, "на данный момент нет окончательного согласия относительно позиции ООН и ВПП".

Ранее президент США Джо Байден объявил, что дал указание американским военным возглавить миссию по созданию в секторе Газа временного порта для приема гуманитарной помощи.

Politico отмечает, что корабли США, специализирующиеся на строительстве временных причалов и мостов, направляются к побережью Газы и, как ожидается, прибудут на место уже в ближайшие несколько дней.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду, что временный причал будет введен в эксплуатацию "через пару недель".

Гуманитарная организация "Всемирная центральная кухня" ранее во вторник сообщила о гибели семи сотрудников в результате израильского удара; среди них граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также человек с двойным гражданством США и Канады.

США, Австралия, Испания и Польша потребовали от Израиля выяснения обстоятельств этого удара израильской армии по сектору Газа.

Армия обороны Израиля сообщила, что проводит расследование инцидента.