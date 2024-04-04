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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

В Газе сообщили о гибели более 33 тыс. палестинцев в ходе конфликта с Израилем

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - До 33 037 человек выросло число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала вооруженного конфликта Израиля и группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

В миреВ ЦАХАЛ назвали ошибкой удар по Газе, в результате которого погибли волонтерыЧитать подробнее

Более 75,6 тыс. человек получили ранения.

По данным министерства, за последние 24 часа в анклаве погибли не менее 62 палестинцев, более 90 получили ранения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против палестинских группировок в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
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