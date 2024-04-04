Байден и Нетаньяху обсудят гибель гуманитарных работников от израильского удара

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят ситуацию в секторе Газа и удар израильских военных, в результате которого погибли сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, Байден и Нетаньяху проведут переговоры в четверг на фоне растущего недовольства Белого дома продолжением Израилем войны в Газе и в связи с последствиями израильского авиаудара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.

Ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что администрация Байдена продолжает поддерживать право Израиля на самооборону против ХАМАС.

"Как у современных военных и демократического государства, у них (Израиля - ИФ) есть обязательства перед невинными жителями Газы, и они не всегда выполняли эти обязательства", - отметил Кирби.

Семеро сотрудников гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" погибли ранее на этой неделе в результате удара израильской армии в секторе Газа. Среди погибших - граждане Польши, Австралии, Великобритании, Палестины, а также один человек с двойным гражданством США и Канады.