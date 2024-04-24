ФРГ и Британия усилят сотрудничество в модернизации артиллерии, истребителей и ПВО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Берлин и Лондон собираются развивать сотрудничество в оборонной сфере, включая военное производство и оперативную совместимость войск двух стран, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

"Мы договорились углублять первоочередное военное сотрудничество, включая оперативное взаимодействие и промышленную кооперацию, продолжать развивать наш потенциал и оперативную совместимость наших вооруженных сил", - отмечается в документе.

В частности, стороны хотят вместе приобретать и оптимизировать конструкцию 155-мм самоходных гаубиц RCH-155, продолжать сотрудничество по проекту боевых колесных бронемашин GTK Boxer, совместными усилиями модифицировать и экспортировать истребители Eurofighter Typhoon.

Кроме того, Берлин и Лондон нацелены на продолжение сотрудничества в противовоздушной обороне (ПВО), в том числе в рамках проекта European Sky Shield Initiative: его предложил в августе 2022 года Шольц. Инициатива подразумевает совместное приобретение оборудования и ракет для создания европейской системы противовоздушной обороны, которая защищала бы небо над большей частью Европы от крылатых и баллистических ракет, а также от БПЛА. Помимо этого, ФРГ и Британия собираются взаимодействовать в сфере ПВО посредством многосторонних инициатив НАТО по закупке соответствующего оборудования.