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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Ford в 2024 году вдвое сократит выпуск электропикапов F-150 Lightning

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor намерен вдвое снизить планы по производству пикапов на электроприводе F-150 Lightning в 2024 году, сообщили Automotive News со ссылкой на внутренний документ компании.

По сведениям издания, выпуск этих автомобилей в 2024 году на заводе в Дирборне будет снижен до 1,6 тысячи в неделю вместо ранее планировавшихся 3,3 тысячи.

Ford "продолжит корректировать производство машин марки Lightning в зависимости от потребительского спроса", ответил CNBC представитель компании в электронном письме.

Ранее в 2023 году Ford расширил мощности завода по выпуску электропикапов в три раза, до 150 тысяч в год. При этом в июле цены на F-150 Lightning были понижены на 17%, а в октябре Ford отчитался об убытке в $1,3 млрд в подразделении электромобилей в минувшем квартале.

C начала 2023 года капитализация Ford снизилась на 4,8%, до $44,1 млрд, тогда как индекс S&P 500 прибавил около 20%.

Ford Дирборн США F-150 Lightning
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