Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в четверг принял посла Ирана в Москве Казема Джалали, сообщает МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы была обсуждена складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Сирии и вокруг сектора Газа. При этом была подчеркнута недопустимость дальнейшей эскалации насилия, в том числе, односторонних действий, способных привести к разрастанию вооруженного противостояния в регионе", - говорится в сообщении.

Была констатирована неизменная нацеленность Москвы и Тегерана на поддержание активного политического диалога и координацию подходов в интересах мирного урегулирования кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке, добавили в МИДе.