МИД РФ обсудил ситуацию в секторе Газа с лидерами палестинских организаций

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Михаил Богданов обсудил ситуацию в секторе Газа по телефону с руководителями ряда палестинских организаций, сообщили на Смоленской площади.

10 и 11 декабря по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры Богданова с членом Исполкома ООП, Генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом, представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером и заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

"В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о необходимости прекращения боевых действий и безотлагательного решения всех возникших гуманитарных проблем, включая освобождение заложников", - сообщили в МИД.

Там отметили, что в ходе телефонных бесед "подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".