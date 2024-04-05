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Блинкен поддерживает разработку планов долгосрочного финансирования Украины

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что долгосрочная финансовая помощь Киеву является рациональной идеей, однако также необходимо одобрить запрос Белого дома на дополнительное финансирование Украины. Он сказал это на пресс-конференции во время встречи Совета по торговле и технологиям США и ЕС.

"Если резюмировать: хорошо иметь устойчивый источник финансирования. В случае распределения бремени между многими странами в течение продолжительного времени, денег уйдет существенно меньше, чем в случае экстренного финансирования, к которому пришлось прибегнуть в последние два года", - сказал глава Госдепартамента.

По его словам, на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне речь будет идти о роли альянса в создании будущих войск Украины - это процесс крайне важен для ее вступления в НАТО. Однако, уточнил Блинкен, надо понять, как и за чей счет можно будет профинансировать эти мероприятия; и сейчас эти вопросы активно обсуждают.

В то же время он напомнил о важности одобрения в Конгрессе США запроса Белого дома на дополнительное финансирование военной помощи для Украины.

"Необходимо срочно удовлетворить президентский запрос на дополнительное финансирование - это самая срочная вещь, которую мы можем сделать", - подчеркнул госсекретарь.

При этом он разъяснил, что эти средства - "фактически все", предназначенные на военную помощь Украине - потратят в США, что принесет выгоды оборонно-промышленному комплексу, создаст новые рабочие места.

Госдепартамент ЕС НАТО Конгресс США Энтони Блинкен Украина
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