США готовы изучить с союзниками возможность передачи Украине еще больше оружия

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - США и их союзники готовы тщательно проверить, нет ли у них возможности передать Украине больше оружия, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы говорим о средствах ПВО, об артиллерии, снарядах. И все мы, включая США, готовы тщательно проверить, можем ли мы поставить больше тех ресурсов, которые требуются Украине", - заявил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

При этом он вновь призвал Конгресс США быстрее одобрить запрос Белого дома на дополнительное финансирование военной помощи для Украины. Этот запрос поступил в Конгресс еще осенью прошлого года, однако конгрессмены до сих пор не пришли к единому мнению по этому вопросу.